Hakem soruşturmasında yeni gelişme: Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında 'torpil' yazışması ortaya çıktı

Türk futbolundaki hakemler dosyasında günler geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Son olarak ise gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyal incelemesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalarda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin liste iletildiği belirlendi.

İşte o yazışmalar:

NE OLMUŞTU?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın hakem sınavı kağıtlarındaki şaibe iddiaları, hakem klasmanları ve atamalarındaki usulsüzlükler ile hakemlere yönelik baskı (mobbing) iddiaları üzerine odaklandığı belirtiliyor. Ayrıca şüpheliler ile hakemler arasındaki WhatsApp yazışmaları da incelemeye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mevcut yönetiminde kriz çıktı. MHK'nin diğer 8 kurul üyesinden peşin istifa dilekçesi alınmış olmasına rağmen, Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhütte bulunmadığı ortaya çıktı. TFF ana statüsünün 43. maddesine göre kurul üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamadığı için federasyon hukuki bir çıkmaza girdi.

Gündoğdu ve ekibinin bu saatten sonra göreve devam edemeyeceği öngörülürken, yerine yabancı bir başkanın getirilmesi dahil olmak üzere Anthony Taylor ve Mustafa Kamil Abitoğlu gibi isimler spor kamuoyunda konuşulmaya başlandı.