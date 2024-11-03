Hakeme isyan var

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında hakem Zorbay Küçük’ün kararlarına tepki gösterdi. 8. dakikada Sadık’ın, Rafa Silva’ya arkadan müdahalesinde Beşiktaş faul ve bariz gol şansından kırmızı kart bekledi. Hakem Küçük oyunu devam ettirdi, VAR’dan izleme tavsiyesi gelmedi. İlk yarının sonunda Rafa Silva’nın Sadık’ın bileğinin üst kısmına doğru tabanıyla bastığı pozisyonda da kırmızı kart tartışması yaşandı. Hakem Küçük, faul vermedi, kart kullanmadı, VAR’dan uyarı olmadı.



SESSİZ PROTESTO

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nu protesto etti. Maç öncesi taraftarlar, Beşiktaş Çarşı’dan Tüpraş Stadı’na kadar sessiz bir yürüyüş yaptı. Taraftarlarla yürüyen Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, “Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz” dedi. Taraftarların tepkisi, maç boyunca hakem kararları sonrasında da sürdü.

