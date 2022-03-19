Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bochum - Mönchengladbach maçının 71. dakikasında, bir taraftarın yardımcı hakemin kafasına bira dolu bardak fırlatmasının ardından maç yarıda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bochum ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle yarıda kaldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55. dakikasında Plea ve 61. dakikasında Embolo'nun golleriyle konuk Mönchengladbach skoru 2-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde yardımcı hakemin kafasına isabet eden bira bardağı nedeniyle maça ara verildi. Uzun süren bekleyişin ardından ise maçın yarıda kaldığı açıklandı.
Karşılaşma Mönchengladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.
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