Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bochum - Mönchengladbach maçının 71. dakikasında, bir taraftarın yardımcı hakemin kafasına bira dolu bardak fırlatmasının ardından maç yarıda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 09:35
Hakemin başına bardak isabet etti, Gladbach maçı yarıda kaldı
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Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bochum ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bira bardağı atılması nedeniyle yarıda kaldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55. dakikasında Plea ve 61. dakikasında Embolo'nun golleriyle konuk Mönchengladbach skoru 2-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde yardımcı hakemin kafasına isabet eden bira bardağı nedeniyle maça ara verildi. Uzun süren bekleyişin ardından ise maçın yarıda kaldığı açıklandı.

Karşılaşma Mönchengladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.



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