'Hakemler dosyası' soruşturması: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

“Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İki şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verilirken, Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler:

Ferhat Gündoğdu (Merkez Hakem Kurulu - MHK Başkanı)

Ferdi Karadoruk (TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı)

Yunus Yıldırım (TFF MHK Eski Üyesi)

Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

Emre Kosif (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

Adli kontrol kararı verilen isimler:

Ahmet Şahin (TFF MHK Eski Başkan Vekili)

Sebahattin Şahin (MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

NE OLMUŞTU?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın hakem sınavı kağıtlarındaki şaibe iddiaları, hakem klasmanları ve atamalarındaki usulsüzlükler ile hakemlere yönelik baskı (mobbing) iddiaları üzerine odaklandığı belirtiliyor. Ayrıca şüpheliler ile hakemler arasındaki WhatsApp yazışmaları da incelemeye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mevcut yönetiminde kriz çıktı. MHK'nin diğer 8 kurul üyesinden peşin istifa dilekçesi alınmış olmasına rağmen, Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhütte bulunmadığı ortaya çıktı. TFF ana statüsünün 43. maddesine göre kurul üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamadığı için federasyon hukuki bir çıkmaza girdi.

Gündoğdu ve ekibinin bu saatten sonra göreve devam edemeyeceği öngörülürken, yerine yabancı bir başkanın getirilmesi dahil olmak üzere Anthony Taylor ve Mustafa Kamil Abitoğlu gibi isimler spor kamuoyunda konuşulmaya başlandı.