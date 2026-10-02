'Hakemler Dosyası' soruşturmasında savcılığa ifade veren isimler belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Merkez Hakem Kuruluna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

54 İSİM İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon öncesi ve sonrası tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan kişiler belli oldu.

Aktif görev yapan ve eski hakemlerden olmak üzere toplam 54 kişi ifade verdi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan şahıslar şu şekilde:

İstanbul

1-Deniz Ateş Bitnel -Eski Hakem

2-Abdullah Buğra Taşkınsoy -Hakem

3-Erdem Onur Uçarcı -Avukat,Hakem

4-Mustafa Kamil Abitoğlu -MHK Üyesi

5-Sarper Barış Saka -Hakem

6-Hikmet Öksüzoğlu -MHK Üyesi

7-Lemi Çelik -Bal Gözlemcisi

8-Murat Zirek (Müşteki) -Hakem

9-Kerem Ersoy (Müşteki) -Hakem

10- Oğuzhan UĞURLU (Müşteki) -Hakem

11- Zorbay KÜÇÜK -Hakem

Ankara

1-Mustafa İlker Coşkun -Hakem

2-Gamze Durmuş Pakkan -Hakem

3-Burak Pakkan -Hakem

4-Mehmet Dilaver Ay -Gözlemci Hakem

Trabzon

1-Burak Taşkınsoy -Hakem

Denizli

1-Ümit Öztürk -Hakem

Savcılığa Yönlendirilen

1-Mehmet Türkmen -Hakem

İzmir

1- Emir Eray EYİSOY –Hakem

2-Direnç TONUSLUOĞLU –Hakem

Mersin

1- Abdullah POLAT -Hakem

Operasyon Öncesi tanık ve müşteki olarak (12 Müşteki 11 Tanık) İfadesi Alınanlar

İstanbul

1-Eren ACAR –TFF Hakem İşleri Müdürlüğü Eski Çalışanı

2-Alparslan DEDEŞ –Eski Hakem

3-Hüseyin Göçek –Eski Hakem, Var Hakemi

4-Mert GÜZENGE -Hakem

5-Mete KALKAVAN –Eski Hakem, Var Hakemi

6-Süleyman ABAY –Eski Hakem

İzmir

1-Alper ULUSOY (Müşteki) –Eski Hakem

2-Taner GİZLENCİ (Müşteki) –Gözlemci Hakem

3-Tugay Kaan NUMANOĞLU (Müşteki) -Hakem

4-İbrahim Hakan CEYLAN (Müşteki) -Hakem

Ankara

1-Mustafa SÖNMEZ (Müşteki) –Yardımcı Hakem

2-Mustafa TOSUN (Müşteki) –Yardımcı Hakem

Antalya

1-Ali TUNA (Müşteki) –Eski Hakem

2-Burak ŞEKER -Hakem

3-Burak ERDOĞAN -Hakem

Eskişehir

1-İsmail ŞENCAN (Müşteki) –Eski Yardımcı Hakem

2-Mesut ARIK (Müşteki) –Gözlemci Hakem

3-Binnaz TUNA Müşteki Ali Tuna’nın Eşi Eski Hakem

Kayseri

1-Emre ALTUN (Müşteki) –Eski Hakem

2-Abdulkadir BİTİGEN -Hakem

Muğla

1-Bahattin ŞİMŞEK (Müşteki) -Hakem

Manisa

1-Koray GENÇERLER (Müşteki) –Eski Hakem (Var)

Balıkesir

1-Kerem ERSOY –Yardımcı Hakem