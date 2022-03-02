Halkbank adını finale yazdırdı
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını deplasmanda 3-2 yendi.
Atina'da Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan maçta Halkbank, rakibini 25-19, 25-22, 28-30, 17-25 ve 20-18'lik setlerle mağlup etti.
Ankara'daki ilk maçı da 3-0 kazanan Halkbank, adını finale yazdırdı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, finalde Narbonne Volley-ACH Volley eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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