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Hande Baladın'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor'

Hande Baladın'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor'

6.09.2026 23:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hande Baladın'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Hande Baladın, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, Avrupa şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

Hande Baladın, "Çok mutlu ve gururluyuz. Özellikle bu başarıyı İstanbul'da yaşadığımız için" dedi.

Sözlerine devam eden başarılı voleybolcu, "Maç için, ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Son topa kadar inancımızı hiç kaybetmedik. Buradaki destek ve atmosfer inanılmazdı. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok büyük bir emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bir zorluğun altından daha kalktık, bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

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OLİMPİYAT KOTASI AÇIKLAMASI

Milli oyuncu, sakatlığıyla ilgili, "Final maçı olduğu için, ne kadar zor olsa da, bu tarz sakatlıkları unutmaya çalıştım. Sağlık ekibi de elinden geleni yaptı, bir şekilde oynadık. (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

Hande Baladın, "Onu aslında daha demin idrak (Olimpiyat kotası) edebildik. O kafamızdan çıkmıştı. Çok mutluyuz. Her turnuvada şampiyonluk için oynuyoruz. Şimdi Olimpiyat kotası aldık. Onu burada halletmek iyi oldu. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

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