Hande Baladın'dan takım arkadaşlarına övgü: 'Buraları oynamayı seviyoruz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası konuştu.

Hande Baladın, "Hatalar oluyor, olmuyor değil ama bu seviyeleri oynamak için bu hatalardan sonra sahaya dönebilmek önemli. Bunun üzerine çalışıyorum ve umarım da karşılığını alıyorum. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

"BURALARI OYNAMAYI SEVİYORUZ"

Milli yıldız, "Takıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç pes etmedik, her an sahadaydık, sahada parlıyorduk. Çok mutluyum, çok gururluyum. Sesimi de kaybettim (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

Hande Baladın, "Çok mutluyum hem kendi performansın hem de takımın gösterdiği yürek açısından. Gerçekten inanılmazdı. Ben her zaman sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu final serisinde de hem benim hem takımın gün geçtikçe yükselen bir grafiği vardı. Buraları oynamayı seviyoruz. Çok mutluyuz ve çok gururluyuz" diye konuştu.