Hande Baladın kimdir, kaç yaşında? Hande Baladın'ın boyu ve kilosu kaç? Hande Baladın'ın başarıları neler?
Milli voleybolcu Hande Baladın, Türkiye-ABD maçının ardından gündeme oturdu. Maçta uzun süre kenarda bekletilen yıldız isim, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında? Hande Baladın'ın boyu ve kilosu kaç? Hande Baladın'ın başarıları neler?
Türkiye-ABD maçı sonrası Hande Baladın'ın uzun süre kenarda bekleilmesi tartışmalara sebep oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Hande Baladın'ın oyunlarda daha fazla yer almayı hak ettiğine dair paylaşımlar yaptı. İşte, Hande Baladın hakkında önemli noktalar...
HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1 Eylül 1997, Kütahya doğumlu olan voleybolcu Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişen Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Genç oyuncu, 2014 yılından beri takımda smaçör olarak oynamaktadır.
Başarılı oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Ayrıca Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
HANDE BALADIN'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Baladın'ın boyu 1.90 metre, kilosu ise 71 kg'dır.
HANDE BALADIN'IN BAŞARILARI
Kulüp Başarıları;
- 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
- 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
- 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
- 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
- 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
- 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
- 2022 CEV Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım;
- 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
- 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
- 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
- 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği
- 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
- 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
Bireysel Başarılar;
- 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör”
- 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - “En İyi Blok Yapan Oyuncu”
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