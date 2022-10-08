Hande Baladın kimdir, kaç yaşında? Hande Baladın'ın boyu ve kilosu kaç? Hande Baladın'ın başarıları neler?

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:24

Türkiye-ABD maçı sonrası Hande Baladın'ın uzun süre kenarda bekleilmesi tartışmalara sebep oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Hande Baladın'ın oyunlarda daha fazla yer almayı hak ettiğine dair paylaşımlar yaptı. İşte, Hande Baladın hakkında önemli noktalar...



HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



1 Eylül 1997, Kütahya doğumlu olan voleybolcu Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişen Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Genç oyuncu, 2014 yılından beri takımda smaçör olarak oynamaktadır.

Başarılı oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Ayrıca Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

HANDE BALADIN'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?



Baladın'ın boyu 1.90 metre, kilosu ise 71 kg'dır.

HANDE BALADIN'IN BAŞARILARI

Kulüp Başarıları;

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2022 CEV Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım;

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

Bireysel Başarılar;