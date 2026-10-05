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Haris Hajradinovic'ten Galatasaray maçı açıklaması!

Haris Hajradinovic'ten Galatasaray maçı açıklaması!

5.10.2026 19:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Haris Hajradinovic'ten Galatasaray maçı açıklaması!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic, deplasmanda oynayacakları Galatasaray mücadelesi hakkında görüşlerini aktardı.
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Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Bosnalı futbolcu, ligin 7. haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maçla ilgili konuştu. Hajradinovic, "İyi bir başlangıç yaptık bu sezon. 6 maçta namağlup bir takımız. Ona devam etmek istiyoruz. Tabii ki zor olacak, biliyoruz. Galatasaray, bu ligde en iyilerden biri ve deplasman. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah puanlar almak istiyoruz" dedi.

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Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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