Harry Kane rekoru egale etti: İngiltere 3 puanı üç golle aldı!

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, sahasında Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

İngiltere, Vladimir Coufal'ın büyük hatasıyla 26. dakikada öne geçti. Harry Kane'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderen Coufal, skor tabelasını İngiltere lehine değiştirdi: 1-0.

Ev sahibi İngiltere, Harry Kane'in 40. dakikadaki golü ile farkı ikiye çıkardı.

53. dakikada üst direğe takılan Kane, 4 dakika sonra Lewis Hall'un kullandığı korner atışında arka direkte yükselerek kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı.

Çekya'nın rakip ceza alanında 6 kez topla buluşabildiği ve hiç isabetli şut üretemediği karşılaşmayı baştan sona domine eden İngiltere, 78 bin 864 taraftarının takip ettiği mücadeleyi 3-0 kazandı.

KANE, KALECİ SHILTON'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Kaptan Harry Kane, Çekya karşısında 125. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru egale etti.

Bu iki ismi 120 maçla Wayne Rooney, 115 maçla ise David Beckham takip ediyor.

Kane, Çekya karşısındaki golüyle milli formayla attığı gol sayısını 91'e çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.

ÇEKYA MİLLİ ARAYI PUANSIZ KAPADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından istifa eden Miroslav Koubek'in yerine temmuz ayında Çekya'nın başına geçen Santi Denia, milli arada puan alma başarısını gösteremedi.

İspanya'nın alt yaş milli takımlarıyla Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Denia yönetimindeki Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye iki kez, İspanya ve Hırvatistan'a da birer kez mağlup oldu.

Milli araya 3-2'lik İspanya mağlubiyetiyle başlayan İngiltere ise Çekya'yı 2-0 ve 3-0, Hırvatistan'ı da 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 9 puana ulaştı.