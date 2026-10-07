Cumhuriyet Gazetesi Logo
Harry Kane rekoru egale etti: İngiltere 3 puanı üç golle aldı!

Harry Kane rekoru egale etti: İngiltere 3 puanı üç golle aldı!

7.10.2026 00:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Harry Kane rekoru egale etti: İngiltere 3 puanı üç golle aldı!

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çekya'yı 3-0 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, sahasında Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

İngiltere, Vladimir Coufal'ın büyük hatasıyla 26. dakikada öne geçti. Harry Kane'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderen Coufal, skor tabelasını İngiltere lehine değiştirdi: 1-0.

Ev sahibi İngiltere, Harry Kane'in 40. dakikadaki golü ile farkı ikiye çıkardı. 

53. dakikada üst direğe takılan Kane, 4 dakika sonra Lewis Hall'un kullandığı korner atışında arka direkte yükselerek kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı.

Çekya'nın rakip ceza alanında 6 kez topla buluşabildiği ve hiç isabetli şut üretemediği karşılaşmayı baştan sona domine eden İngiltere, 78 bin 864 taraftarının takip ettiği mücadeleyi 3-0 kazandı.

Image

KANE, KALECİ SHILTON'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Kaptan Harry Kane, Çekya karşısında 125. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru egale etti.

Bu iki ismi 120 maçla Wayne Rooney, 115 maçla ise David Beckham takip ediyor.

Kane, Çekya karşısındaki golüyle milli formayla attığı gol sayısını 91'e çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.

Image

ÇEKYA MİLLİ ARAYI PUANSIZ KAPADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından istifa eden Miroslav Koubek'in yerine temmuz ayında Çekya'nın başına geçen Santi Denia, milli arada puan alma başarısını gösteremedi.

İspanya'nın alt yaş milli takımlarıyla Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Denia yönetimindeki Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye iki kez, İspanya ve Hırvatistan'a da birer kez mağlup oldu.

Milli araya 3-2'lik İspanya mağlubiyetiyle başlayan İngiltere ise Çekya'yı 2-0 ve 3-0, Hırvatistan'ı da 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 9 puana ulaştı.

İlgili Konular: #ingiltere #Uluslar Ligi #harry kane #Çekya

İlgili Haberler

Türk Telekom, kendi sahasında Maxima Roma'ya geçit vermedi!
Türk Telekom, kendi sahasında Maxima Roma'ya geçit vermedi! Türk Telekom, EuroCup'ın ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti.
TOFAŞ deplasmanda EuroCup'ın son şampiyonunu devirdi!
TOFAŞ deplasmanda EuroCup'ın son şampiyonunu devirdi! TOFAŞ, EuroCup'ın ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Cosea JL Bourg'u 89-82 mağlup etti.
Ümit milliler Avrupa Şampiyonası yolunda play-off biletini kaptı!
Ümit milliler Avrupa Şampiyonası yolunda play-off biletini kaptı! Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sekizinci maçında karşılaştığı Macaristan ile 0-0 berabere kalarak play-off oynamaya hak kazandı.