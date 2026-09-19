Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor'un üzerine gelen takımların canı çok yanacak'

Trabzonspor'un iyi oyununu teknik direktör Thomas Reis'e bağlayanlar olacak.

Hiç bir alakası yok. Reis'in elinde sihirli değnek yok. Yapacağı iki şey var. Motivasyon ve doğru kadro seçimi...

Ki Galatasaray maçında ekstra motivasyona gerek yok. Konyaspor maçından hemen sonra zaten bu maça hazırlar.

Motivasyon, Konya ve Amedspor gibi maçlarda lazım.

Haftalardır yazıyorum. Trabzonspor'un sorunu moral kondisyon.

Mevcut kadronun içinde şampiyonluğa oynayacak 11 var...

Trabzonspor maça ne kadar mükemmel hazırlanmışsa, Galatasaray'da o kadar kötü hazırlanmış.

Özellikle soldan Leo ile tehlikeli ataklar geliştirdi.

Ne var ki bu ataklarda forvetle üretici ilişki kuramadı. Sane etkili değildi. Deniz Gül'de Nwaiwu ve Saviç arasında eridi.

Orta alandan yeterli destek gelemeyince de son vuruşlarlarda başarılı olamadı. İlk 45bdakikada iki ciddi pozisyon yakaladı. 35. dakikada Franculino kaleye giden topu çıkardı. 36. dakikada Leo'nun harika vuruşunu Onana aynı güzellikte kurtardı. Galatasaray bu fırsatlardan yararlanamayınca geriye yapacak bir şey kalmadı.

Her şey Trabzonspor'un istediği biçimde gelişti. İlk golün moraliyle oyuna daha iyi motive oldu. Oyuna daha iyi motive olunca da golleri art arda buldu.

Yeri geldi önde baskı yaparak Galatasaray'ın oyununu bozdular.

Yeri geldi rakibini yerleşik savunma ile karşıladı. Yeri geldi Salah, Saviola ve Franculino dahil takım savunmasına destek verdi. Bordo Mavililer uzun zaman sonra oyun bütünlüğü yönünden olumlu sinyaller verdi.

Takım oynayınca bireysel suçlamaların ne kadar anlamsız olduğu görüldü.

Saviç, savunmanın en iyi isimlerinden biriydi.

Sol önde Aral mı, Saviola mı tartışmasına; Saviola son noktayı koydu. "Bu yılın en iyi transferlerinden biri benim" dedi.

Muçi'nin formsuzluğu devam ediyor. Takımı 10 kişi oynatıyor.

Fabhino ve Salah'ın oyun zekası muhteşem. Can alıcı paslarla hücum aksiyonlarını zenginleştiriyorlar. Sıkışan oyunu rahatlatıyorlar. Melih orta alanın sigortası. Pina kendisini yedek bırakanlara nazire yaparcasına, hem savunmada hem de hücumda. Onana mı Uğurcan tartışmasında benim son kararım; Onana.

Franculino henüz istenilen kıvamda değil. Potansiyel var. Olgunlaşması gerekiyor. Santrafor da tartışmasız Onuachu. Nwaiwu için söylenecek tek söz; kusursuz.

Mustafa'yı sezon başından beri ilk kez iyi gördüm...

İkinci yarı Galatasaray can havliyle Trabzonspor'un üzerine gitti. Baskılı oynuyor gözüktü, bölüm bölüm iyi de oynadı. Ancak bu ataklar nitelikli değildi.

Sarı Kırmızılıların etkili olduğu bu dakikalarda Thomas Reis'in Muçi ve Franculino'yu dışarı alarak, oyuna Ozan ve Onuachu'yu sokması maçı tekrar dengeledi.

Bu sezon Trabzonspor'un üzerine gelen takımların canı çok yanacak. Salah iyi bir golcü olduğu gibi, iyi bir hızlı hücum oyuncusu. Savunmanın arkasında topla buluştu mu topu fileden alırsınız.

Nitekim Salah, 4. golü atarak fişi çekti.

Trabzonspor son yılların en iyi futbolunu oynayarak haklı bir galibiyet aldı.