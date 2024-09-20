Hasan Al: 'Şenol Güneş başaracak'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:44

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:44

Trabzonspor Kayserispor’a inanılmaz çok pozisyon verdi.

Bu sezonun en kötü oyunlarından birini oynadı.

Uğurcan'ın penaltı kurtarması bile takımı ayakta tutmaya yetmedi. Sahanın yıldızı Mendy idi. Son müdahale ile en az 3-4 gol pozisyonunu önledi. Maçı kurtaran adam ise son 20 dakika oyuna giren Nwakaeme idi. Bunun dışında ne yaptığını bilen yoktu.

Pedro kayıptı. Denswill oyuna kötü başladı iyi bitirdi. Saviç sakatlandı çıktı. Sol kulvar yol geçen hanına döndü. Eren hücuma çıktı geri dönemedi. Oyunu iki yönlü oynayamadı. Güneş, Barisiç hamlesini niye yapmadı bilmiyorum.

Son haftaların en formda oyuncusu Okay'ın bir anda form düşüklüğü yaşaması şaşırtıcı.

Mendy'nin stopere geçmesi sonrası oyuna giren Ozan Tufan, önceki maçlara oranla biraz kıpırdadı. "Daha iyi olacağım" mesajı verdi. Bardhi, direkten dönen şutu dışında verimsizdi. Dışarı alınması doğruydu.

Abdullah Avcı, Draguş'u santrafor oynattı. Pişman oldu. Sanırım dün akşam Güneş'de aynı pişmanlığı yaşadı. Bence sağ ön oynatılmalı, kendini bulduktan sonra farklı arayışlara girilebilir. Poyraz Efe'den önce Umut Bozok oyuna girse daha verimli olabilirmiydi? Ki oyuna girdikten sonra Nwakaeme ile büyük katkı yaptı. Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesini sağladı. Altı pastan attığı şut Onurcan'dan dönmese, az daha maçı da kazandırıyordu.

Cihan zaman zaman etkili oldu. Yürekten mücadele etti. Erken yoruldu. Olgunlaşmak için zamana ihtiyacı var...

Pazar günü Beşiktaş'a karşı mükemmel mücadele eden, oyunun en az bir yönünü oynayan takım bu kadar form düşüklüğü nasıl yaşar.

Trabzonspor kesinlikle Beşiktaş maçının fiziksel yorgunluğunu atamadı. Mental olarak Beşiktaş’a karşı yaptığı hazırlığı Kayserispor’a karşı yamadı.

Oyuncuların bireysel performansı iyi olmayınca, takım performansı da çöktü.

Trabzonspor, futbolun basit taktiklerini yerine getiremedi.

Dönen topları kazanamadı. Hücuma çıkarken top kaybetti. Savunma dengesiz yakalandı. Kayserispor rüyasında dahi göremeyeceği kadar çok pozisyona girdi. Bunları cömertçe harcamasa tarihi farkla yenerdi Trabzonspor'u.

Futbolda bir takım için en tehlikeli şey hücuma çıkarken top kaptırmaktır.

Örneğin Bordo Mavililer hücumdayken Draguş hatalı bir pas verdi. İkinci golü yedi. Oysa doğru pas verse Trabzonspor beraberliği yakalayacak. Yanlış pas verdi fark ikiye çıktı.

Trabzonspor son bölümde, rakibinin de 10 kişi kalmasıyla bütün dönen topları kazandı. Hücuma çıkarken top kaptırmadı. 2-0 mağlubiyetten maçı 2-2'ye getirdi. Maç 5 dakika daha uzasa kazanabilirdi de.

Şenol Güneş'in takımı tanıması ve kadroyu oturtması biraz zaman alacak.

Kesinlikle umutsuzluğa kapılmaya gerek yok.

Trabzonspor'da iyi futbol oynayacak ve iyi sonuç alacak onbir kesinlikle var.

Ve Güneş bunu başaracak.