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Hasan Al: 'Trabzonspor çok büyük hatalar yaparak elendi'

Hasan Al: 'Trabzonspor çok büyük hatalar yaparak elendi'

27.08.2026 23:41:00
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Hasan Al
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Hasan Al: 'Trabzonspor çok büyük hatalar yaparak elendi'

Hasan Al, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 4-0 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi.

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Beklendiği gibi Ferençvaroş maçı kendi yarı alanında kabul ederek başladı. Oyunun kontrolü tamamen Trabzonspor'daydı. Kapalı savunmayı açmanın yollarını arıyordu. Bu üstünlük çok kısa sürdü. Malinovski'nin çok erken kırmızı kart görmesi bütün dengeleri bozdu. 

Trabzonspor bir anda demoralize oldu.  Oyun üstünlüğü de, moral üstünlük de Ferençvaroş'a geçti.

Trabzonspor seviyesinde bir takımın 10 kişi kaldıktan sonra bu kadar kolay dağılması çok ciddi bir eksiklik. Macar ekibi golü çok rahat buldu. Farkı arttıracak pozisyonlar da yakaladı. Ancak değerlendiremedi.

Kırmızı karttan sonra Fatih Tekke'nin oyuna müdahale etmesi gerekirdi. İlerdekiler ve geridekiler olmak üzere takım ikiye ayrıldı. İlerdekiler gol atmaya çalıştı. Geridekiler savunma yaptı. Orta alan devre dışı kaldı. Ferençvaroş orta sahayı çok kolay geçti. Melih'in tek başına yapacağı bir şey yoktu. Onuachu veya Muçi'den birini dışarı alıp orta alanı Ozan Tufan gibi dinamik bir isimle güçlendirebilirdi. Fakat Tekke, ilk 45 dakikanın bitimini nedense bekledi.

İkinci yarıda yapılan Pina, Bouchouari, Aral, Ozan Tufan hamleleri de bir şeyi değiştirmedi. Penaltı ve  Cabral'ın kırmızı kart görmesiyle maç ikinci yarının başında bitti.

Artık bu dakikadan sonra tur için değil farkın daha da büyümemesi için mücadele edildi.

Ancak 4 gol yemekten kurtulamadı.

Karşılaşma sonrası eminim ki maçın hakemine ateş püskürülecek. İki kırmızı kart ve penaltıdan bahsedilecek...Takdir haklarını hep Ferençvaroş'tan yana kullandığı söylenecek...

Oysa gerçek; Trabzonspor her iki maçta çok büyük hatalar yaparak Ferençvaroş'a elendi. Bunun da sorumlusu play off turuna takımını hazırlamakta eksik kalan Fatih Tekke'dir.

İlgili Konular: #trabzonspor #uefa avrupa ligi #Ferençvaroş

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