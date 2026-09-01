Hasan Al yazdı: 'Amedspor, Trabzonspor'dan daha fazla pozisyona nasıl girer?'

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Amedspor'a 2-1 mağlup oldu. Hasan Al, karşılaşmayı değerlendirdi.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Amedspor, Trabzonspor'dan daha fazla pozisyona nasıl girer?

Bir oyuncu takım savunmasına katılmazsa, diğer oyuncular bunu tolere eder. Ancak bir, iki, üç derken sayı artarsa; dünyanın en iyi takımı da bu durumdan olumsuz etkilenir.

Trabzonspor orta alanı yol geçen hanı. Çok dirençsiz. Salah, Aral, Onuachu ve Muçi takım savunmasında çok zayıf kalıyor. Rakip orta sahayı çok çabuk geçiyor. Topu alan Onana ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum Trabzonspor seviyesinde bir takıma asla yakışmıyor.

Trabzonspor maça iyi başladı. Ayağa çabuk paslarla oyunun kontrolünü elinde tuttu. Golü de buldu.

Ancak golden sonra Amedspor yavaş yavaş tempoyu yükseltti. Çok net pozisyonlar yakaladı. Gününde olan Onana, bu topları başarıyla çıkardı. Penaltıyı bile kurtardı. Ancak Trabzonspor savunma oyuncuları kaleciden ve direkten dönen topa hazır olmayınca, golü kalesinde gördü.

Soyunma odasında Fatih Tekke'nin uyarıları, işe yaradı. Bordo Mavililer maçın temposunu yükseltti. Sağlı sollu ataklarla rakibinin üzerine gitti. Topu ceza alanının dışına kadar başarıyla getirdiler. Ancak aynı başarıyı final paslarında gösteremediler.

Trabzonspor ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazanabilirdi. Hücumda organize olamadı. Son dakikada bir kaza kurşunuyla da maçı kaybetti. İşi son dakikaya bırakırsanız bu tür sürprizlere hazır olacaksınız.

Salah için söylenecek tek şey var. Trabzonspor gerçekten bir gol makinesi almış. "Oyunda çok yoktu" diyenler olabilir. Bu oyuncuyu kullanacak hücum organizasyonundan yoksun.

Muçi ve Mustafa çok top kaybediyor.

Mustafa ayağında çok top tutuyor. Baskıya davetiye çıkarıyor. Ateşle oynuyor. Defans oyuncusu böyle riske girmemeli. Takımı zor duruma düşürüyor.

Trabzonspor geçen yıl kupayı aldı. Ligi üçüncü bitirdi. Bunda da en büyük katkıyı yapanlardan biri Pina yedek. Sol bek diye alınan Cabral sağ bek. Sol bek ise çakma Mustafa...

İstediğiniz kadar yıldız oyunculara sahip olun. Takım olamazsınız hayal kırıklığı yaşarsınız.

Trabzonspor Ferençvaroş maçında da, Amedspor maçında da takım olmamanın sıkıntılarını yaşadı.

Bir not; Ozan Tufan bu takımda oynar."