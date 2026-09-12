Hasan Al yazdı: Bu mağlubiyet yönetime yazar...

İlk yarıda Konyaspor'un attığı gol dışında bir direkten topu; 4 tane de etkili şutu var.

Trabzonspor'un ise 45. dakikada Salah'la yakaladığı tek bir pozisyon var. Onun dışında bizleri heyecanlandıracak bir aksiyon bile yok.

Takım resmen yürüyerek top oynuyor.

Kalite olarak rakipten fersah fersah üstünsünüz. Ancak bu üstünlüğün farkedilmesi için en az rakip kadar mücadele etmelisiniz.

Konyaspor Trabzonspor'u ısırıyor. Trabzonspor ise kadife yumuşaklığında top oynuyor.

Fatih Tekke ile hazırlık dönemi boşa geçirilmiş. Kesinlikle ortada takım oyunu filan yok. Oyuncuları dizip sahaya çıkarmışlar. Tuttururlarsa ne ala?

Savunma organizasyonu, orta saha organizasyonu, hücum organizasyonu diye bir şey yok. Her şey doğaçlama. "Saldım çayıra mevlam kayıta."

Yazık. Bu kadar büyük yatırım yap, bu yatırıma anlam kazandıracak teknik direktörten yoksun ol. Olacak şey değil...

Geçen hafta; :"Hüseyin Çimşir'i göreve getirdik, tutarsa devam ederiz, tutmazsa hoca alırız" anlayışı; Trabzonspor'a zaman, ivme ve şampiyonluğu kaybettirir" demiştik.

Böyle bir kadronun planlamasını "ya tutarsa" anlayışına bırakmak çok büyük hataydı. Maalesef yönetim bu hatayı yaptı...

İkinci yarı Trabzonspor'un "yok olmama" psikolojisiyle yüklenmesi; Konyaspor'un "skoru koruma" psikolojisiyle geriye yaslanması, futbolun doğasında olan psikolojik gelişmelerdir.

Hüseyin Cimşir'in Saviola, Franculino Dju,

Cabral hamleleri Bordo Mavililere hareket getirdi. Sağlı sollu ataklarla rakibinin üzerine gitti.

Fabhino'nun direkten dönen topu gol olsa belki maçın seyri değişecekti. Oyun şansı da yardım etmedi Trabzonspor'a.

Fabhino'nun mükemmel şutunu ise Bahadır aynı güzellikte kurtardı.

Konyaspor mağlubiyeti Trabzonspor açısından çok ağır bir darbe.

Bu maçtan sonra yönetim kurulu teknik direktör işini hızlandıracak. Muhtemelen Galatasaray maçına yeni teknik direktörle çıkarak kamuoyu baskısından kurtulmak isteyecek.

Ancak kaybedilen puanlar geri gelmeyecek.

Gençlerbirliği maçında kazanılan kredinin Konyaspor maçında "keşke zamanında karar verseydik" pişmanlığına dönüşmesi Trabzonspor'a çok büyük zarar verdi.

Bu mağlubiyet yönetime yazar...