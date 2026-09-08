Hasan Al yazdı: Hüseyin Cimşir'le devam!

Hüseyin Çimşir'in kimliğine saygımız sonsuz. Ancak söz konusu Trabzonspor teknik direktörlüğü ise sorgulamak en doğal hakkımız.

Hüseyin Çimşir'in 2020'de teknik direktör olmasında Özkan Sümer’in katkısı büyük.

Ancak Sümer, Newton'u yardımcı almaması konusunda Çimşir'i uyardı; "Bu durum takımı ortadan ikiye böler. Başarılı olamazsın" dedi.

Çimşir'de "Ben kabul etmiyorum ama yönetim" diretiyor" cevabını verdi.

Lider takımı bırakmanın endişesiyle inisiyatifini kullanmadı. Newton'u kabul etti.

Daha sonra ortaya çıktı ki; yardımcı Newton 250 bin TL maaş alıyor, Çimşir 45 bin TL.

Trabzonspor çok hata yaptı. Göksel Gümüşdağ fırsattan yararlandı!

Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor 2020'de bu riski satın aldı. Bedelini ağızlarının içindeki şampiyonluğu Başakşehir'e vererek ödedi.

Trabzonspor yine bir yol ayrımında. Ancak gideceği yola henüz karar vermiş değil.

Trabzonspor'da teknik adam sorunu hâlâ çözülmedi. Sadece 1 hafta ertelendi.

En küçük bir kayıpta eleştirinin dozu yine artar. Kazandığın sürece sorun olmaz.

Tonyalı Liguğu Şevki, "Laz laz laz; bir çiçek açtı gelmez yaz" derdi.

Şimdi Gençlerbirliği galibiyeti ile kazanılan kredi kullanılıyor. Ki Gençlerbirliği maçı her yönü ile aldatıcı bir maç. Umarım kullanılan bu kredi, yarın "keşke zamanında karar verseydik" pişmanlığına dönüşmez.

Böyle bir kadronun planlamasını "ya tutarsa" anlayışına bırakmak çok büyük hata.

Hüseyin Çimşir'le devam kararı" çok riskli bir karar.

5-0'lık galibiyetten sonra herkes gevşedi. Bir mağlubiyette çok kolay demoralize olmamak, bir galibiyette de çok havalara girmemek gerekir. Sevinmek herkesin hakkı. Ancak ölçüyü kaçırmamak lazım.

"Hüseyin Çimşir'i göreve getirdik, tutarsa devam ederiz, tutmazsa hoca alırız" anlayışı; Trabzonspor'a zaman, ivme ve şampiyonluğu kaybettirir.

Fatih Tekke'nin en büyük hatası iyi bir teknik adamın yanında yardımcılık yapmamasıydı.

Aynı hatayı Hüseyin Çimşir'de yaptı. Her ikisi de olgunlaşma sürecini tamamlamadı.

Yönetim deneyimli, bu kadroyu yönetebilecek bir teknik direktörü zaman kaybetmeden açıklamalıdır. Hüseyin Çimşir'i de yanına monte ederek Trabzonlu teknik direktörü üretmelidir.

"Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz"