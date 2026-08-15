Hasan Al yazdı: 'Karmaşa!'

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Hasan Al, bordo-mavili ekibin performansını kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Sezon başları her zaman sürprize açıktır. Oyuncuların kendisini bulması, sistemin oturması ve takım uyumunun sağlanması zaman alır. Bu yüzden ilk 5 - 6 hafta eleştirinin dozajını kaçırmamak lazım...

Trabzonspor'un ilk yarıda topa sahip olmasını bildi. Ayağa çabuk paslarla maçın kontrolünü elinde tuttu.

Ligin ilk maçı olmasına rağmen iyi top yaptı. Kasımpaşa'nın uyguladığı baskı yetersiz kaldı.

Hücuma hazırlık aşamasında forvet oyuncularının hareketlenerek pozisyon üretme çabası vardı.

Ancak solda Metehan - Aral, sağda Pina - Saviolo arasında uyumsuzluk yaşandı. Yoksa Bordo Mavililer pozisyon zenginliğini daha da arttırabilirdi.

Trabzonspor çok rahat bir ilk yarı oynadı. Hiç zorlanmadan devreyi önde kapadı.

İkinci yarı görüntü tamamen değişti. Kasımpaşa baskılı oynayan, Trabzonspor ise oyunu kendi yarı alanında kabul eden bir kimliğe büründü. Hajradinovic'in oyuna girmesi Kasımpaşa'yı hareketlendirdi. Bu bölümde Pina, pasif durumdaki Güven'in arka adalesine tekme atınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 10 dakikalık baskı Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi.

58. dakikada Salah'ın oyuna girmesiyle oyun üstünlüğü tekrar Trabzonspor'a geçti.

Fatih Tekke ardından iki kanat Saviolo ve Metehan'ı dışarı aldı; Cabral'ı sol beke, sol bek Mustafa'yı sol öne, Melih'i de orta alana alarak 5 mevkide değişikliğe gitti. Son bölümde Malinovskyi'nin yerine Ozan'ı alarak 6. mevki değişikliğini yaptı.

Bu değişiklikler Trabzonspor'un futbolunda farklılık yaratmadı. Yaratması da çok zordu. Sezon başının uyumsuzluğunda bu kadar değişikliğe giderseniz, takımınız bu kadar karmaşayı kaldırmaz.

Aral'ı 10 numaraya koymuşsunuz. Bir ara Mustafa, Aral ve Metehan'ı sol önde gördük.

İlk yarıda da kapalı savunmayı açmakta zorlandı, ikinci yarıda da...

Sadece dikkat çeken isim Melih Kabasakal oldu. Bu oyuncu orta alana katkı yapar.

Aral'ın, Cabral'ın, Salah'ın, Ozan'ın ilk onbirde yerinde maça başladığı bir kadro sahada olsa sonuç değişir miydi?

Bence değişirdi...

Hazırlık maçı oynamıyorsunuz. İskelet kadronuz bellidir. Onu sahaya süreceksiniz. Sabırla bekleyeceksiniz. Geleceği kazanmanın başja yolu yok. Son bölümde yorulan ve aksayan oyuncu olunca hamle yapacaksınız.

Lig maçını hazırlık maçı gibi oynarsanız, puan kaybına da hazır olacaksınız.

Fatih Tekke acilen kafa karışıklığını gidermeli. İskelet kadroyu kafasında netleştirmeli..."