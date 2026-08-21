Hasan Al yazdı: Trabzonspor Ferençvaroş'u eler

Kasımpaşa maçında ilk 11 de yer alan Malinovski, Saviç, Mustafa, Aral ve Metehan olmak üzere 5 oyuncu kulübede.

Bu durumu Ferençvaroş maçı düşünülerek alınmış bir strateji olarak görüyorum.

Oyun üstünlüğü hep Trabzonspor'un elindeydi. Ancak top vuruşu yapacak kıvama bir türlü getirilemedi. Çünkü Trabzonspor hücumda çoğalamadı. Sayısal olarak az sayıda ki Trabzonspor hücum oyuncularını durdurmak Ferençvaroş savunması için zor olmadı. Salah bazen iki, bazen üç savunma oyuncusu arasında etkili olamadı. Onuachu'ya istediği toplar gelmedi. Umut Nayır sadece 1 kez pozisyon yakalayabildi. Orta alandan da hücumu destekleyen oyuncu gelmeyince forvet oyuncuları yalnız kaldı.

Trabzonspor mağlup duruma düştükten sonra Macar ekibinin elini kolunu sallayarak orta alanı geçmesi büyük bir zaaftı. Eskiden orta alanı geçince kendini başarılı sayan rakipler için bugün Akyazı cennet!

İkinci yarı Malinovski ve Aral hamlesi Trabzonspor'un oyununu pozitif anlamda etkiledi. Ferençvaroş daha çok geriye yaslandı. Trabzonspor rakip kale önünde gole daha çok yaklaştı. Topu ceza alanı içine kadar başarıyla getirdi. Ancak aynı başarıyı gol organizasyonun da gösteremedi.

Ferençvaroş iyi bir takım. Ancak kapasitesi sınırlı. Mücadele gücüyle maça tutunuyorlar. Birde tesadüfen golü buldular mı ne ala? Nitekim oyun şansı yardım etti. Bu golü de buldular.

Ancak Trabzonspor Ferençvaroş'la nerede oynarsa oynasın kazanır ve eler. Asla umutsuzluğa gerek yok.

İkinci yarıdaki Trabzonspor, özlediğimiz Trabzonspor'du. Sağlı sollu ataklarla Ferençvaroş'u sahadan sildi. Ayağa çabuk paslarla rakip kalede baskı kurdu. Tek eksik forvetle üretici ilişki kurulamamasıydı.

Aynı şekilde kaybedilen toplar çok çabuk geri kazanıldı. Rakibin hızlı hücum yapmasına izin verilmedi.

Trabzonspor kalite olarak geçen yıl ki takımdan bir iki gömlek üstün. Fatih Tekke iskelet kadroyu kafasında netleştirir ve bu kadronun arkasında kararlılıkla durursa iyi bir Trabzonspor izleriz.

Folcarelli bu takımın emniyet sigortası. Yokluğu büyük eksiklik.

Son saniyelerde Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi Bordo Mavili takım adına büyük kayıp.