Hasan Al yazdı: 'Üç puandan daha ötesi!'

Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Hasan Al, karşılaşmayı kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor için en zor şey içerde dışarda farketmez, kapalı savunmaları açmak.

Dün akşam Onuachu ile kilidi erken açtı. Ardından Salah ve Onuachu'nun golleri gelince maç koptu. Hiç stresi yaşamadan maçı kolay çözdü.

Trabzonspor'un çok kolay farkı arttırması oyuncuların zorlanmamasına yol açtığı için bireysel performansları değerlendirmek doğru olmaz.

Önemli zor koşullarda ve baskı altında başarılı olmaktır. Oyuncunun gerçek gücünü ancak bu durumda görebiliriz.

Gençlerbirliği öyle bir performans sergiledi ki; sanki 2 galibiyet ve bir beraberlikle Trabzon'a gelen bir takım değil de 1. lig takımı.

Maçtan önce Trabzonspor tarafı bu kadar kolay kazanacağını tahmin edememiştir!

Daha öncede belirttiğim gibi Onuachu gibi fizikli oyuncular geç form tutar. Tutunca da kolay kolay formdan düşmez. İstediği topların gelmesi de önemli. Onuachu hakkında yapılan spekülasyonların ne kadar boş olduğunu gördük.

3-0'dan sonra Gençlerbirliği Trabzonspor'un üzerine geldi. Ne Başkent ekibi gol atacağına inanıyordu, ne de Trabzonspor panik yaptı. Bu atakları başlamadan bitirdi. İkinci bloktan atılan şutlar da Onana için kolay toplardı.

Traoré'nin yaka paça Aral'ı indirmesine hakemin kart göstermemesi yanlış.

Muçi, böyle bir rakip karşısında bile etkisizdi. Formsuzluğu devam ediyor. Salah'ın "al da at" dediği top umarım moral olur.

Aral orta yapmıyor; pas veriyor, kafaya teslim ediyor. Bireysel yetenekleri üst düzeyde. Eşik atlamak istiyorsa yere sağlam basacak.

İkinci yarıda Gençlerbirliği risk alarak Trabzonspor'un üzerine gitti. Ancak savunmada açıklar verdi. Golleri bulan, gol pozisyonlarına giren Bordo Mavililerdi.

Mustafa'nın taç atışını 5 saniyede kullanamaması asla tesadüf değil. Rakip baskı yaptığında da topu ayağından geç çıkartıyor. Taraftara endişe yaşatıyor. Karar çabukluğu ile ilgili mental antrenman yapması gerekiyor.

Yeni transfer Franculino Dju Trabzonspor'a büyük güç katacak. Bence yılın en verimli transferi.

Öfke kontrolü konusunda mental antrenman yapması gereken bir başka oyuncu Cabral. Çakmadan alıyor. Bir bakmışsınız en kritik maçta Trabzonspor'u yakmış.

Bir teknik adam için en önemli şey işler iyi giderken eksikleri görmektir.

Trabzonspor, farklı galip gelerek Gençlerbirliği'nden hem geçen yılın rövanşını aldı, hem de üzerindeki kara bulutları dağıttı. 3 puandan daha ötesi, moral buldu."