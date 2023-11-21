Hasan Arat kongre üyelerine seslendi: 'Köprüden önceki son çıkış'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:32

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:43

Bursa Beşiktaşlılar Derneği'nin daveti üzerine kente gelen Beşiktaş Kulübü'nün başkan adayı Hasan Arat, burada taraftarlarla bir araya geldi. Cuma günü yaptıkları lansmanda anlattıklarının hayal olmadığını söyleyen Arat, söz vermeyeceklerini, yapacaklarını belirtti.

Kulübün çok kötü şekilde yönetildiğini belirten Hasan Arat, "Transferlerdeki bocalamayı görünce 'Gereğini yapın' diye sosyal medyadan paylaşım yaptım. Eski bir yönetici olarak sıkıntıyı gördüm. Taraftarlara doğru bilgi aktarılmıyordu. Bu yaptıkları işler öyle bir hal aldı ki büyük bir hüsranla sonuçlandı. 3 gün önce açıkladığı ismi başka bir kulüp sabah uçağını indirince camiamızın gençleri büyük bir sükut-u hayale uğradı ve mahçup oldular. Bu iletişimsizlik, bu kötü yönetim gençlerimizi mahçup etti. Eğer deseydiniz ki 'Biz bunu alıyoruz', 'Alamadık', ya da sebeplerini açıklasaydınız, tamam. Ama bir de hiç yapamayacakları şeyleri vaat edip, sizle bunun tartışmasına girdiler. 'Şunu getireceğiz', 'Onla telefonda konuştuk', bunlar olmaz. Bu transfer sistemi bundan sonra bu şekilde gitmeyecek. Sportif direktör ve antrenörümüz, yaptığı transferlerden yaklaşık 6-7 ay sonra istifa etti. İlk sportif direktör gitti, sonra antrenör gitti. Ekonomistim dediler, 60 milyon liralık transfer yaptılar. Diğer kulüpler bizden daha fazla yapmadılar. Biz de çok büyük bir para harcadık. 4 yıllık kontratlar yaptık" diye konuştu.

"KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı'nın satışı 10 milyon Euro elde edildiğini söyleyen Arat, "Onana'nın gelişi de 10 milyon Euro. Serdar'ın bugünkü değeri 40 milyon Euro. Böyle bir şey yapılır mı? Bu çocukları nasıl kaptırdınız? Çünkü çocuklarla iyi kontrat yapmadılar. Hatta bazen çocuklara hakarete varan sözler söylediler. Kendi takımımızda oynayan oyuncuya 'Bizim altyapımızdan yetişmedi, niye onu savunayım' dedi kulübün başkanı. Burada yanlış giden bir şeyler var. O yüzden dedim ki '22 Ağustos'da, bir gün bile kaybetmeden olağanüstü genel kurula gidin'. Çünkü tehlike o kadar bağıra bağıra geliyordu ki" ifadelerini kullandı.

Kongre üyelerine seslenen Arat, "Bakın ben diyorum ki köprüden önceki son çıkıştır. Bu sefer doğru karar vermezseniz Beşiktaş'ın özellikle 2024 yılının Mayıs ayından sonra hiçbir şansı yok" diye konuştu.

"4,5 YILDA BEŞİKTAŞ'IN BORÇLARI BİTECEK"

Kongreyi kazandığı takdirde yapacaklarından bahseden Hasan Arat, "Dijital App kuracağız. Dijital App'te gelir getirici yeni bir ekosistem kuracağız. kulübe ücretsiz üye olunabilecek. Kartal yuvalarında indirim ve puan kazanılacak. Kombine bilet, üyelik aidatı, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi kurum ödemelerinin yanı sıra ulaşım kartlarında puan aktarılabilecek. Beşiktaş Gayrimenkul Yatırım Fonu kuracağız. Beşiktaş Girişim Yatırım Sermayesi Fonu kuracağız ve en önemlisi Bireysel Emeklilik Fonu kuracağız. Bu projeden Beşiktaş 1,5 yılda 25 milyon dolar gelir elde edecek. Ben '4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirecek' dedim. Tam anlayamamışlar. 1,5 artı 3 yıl yani. Bu dönem olağanüstü kongre dönemi 1,5 yıl. Bir sonraki dönem de 3 yıl. Beşiktaş 4,5 yılda borçlarını bitirir. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ EVLATLARIMIZI TUTACAĞIZ"

Eski yönetimlerin transferde çok para harcadığını söyleyen Arat, "Necip Beşiktaş'a geldiğinde 12 yaşındaydı. 2009 yılından bu yana libero ve stoper pozisyonunda oynadı. Necip'in oynadığı alanlara 44 oyuncu transfer edilmiş. Toplam 63 milyon Euro harcanmış. Hala Necip oynuyor. Kendi evladımız oynuyor. Kendi evlatlarımızı tutacağız. Sahip çıkacağız" diye konuştu.

"OYNAYAN KALACAK, OYNAMAYAN GİDECEK"

Olağanüstü kongrede seçildikleri takdirde ilk olarak bütün Beşiktaşlılarla Anıtkabir'e gideceklerini ifade eden Hasan Arat, "Birinci işimiz bu. Bu kulüp Atatürk'ün kulübü. Futbola hemen el atacağız. 3 Aralık akşamı hukuki olarak el atacağız. Ama biz şu an çoktan başladık. Ben prensiplerine bağlı bir insanım. Resmi göreve gelmeden bu işleri açıklamam. Nasıl yapacağız? Eksik olan alanlarımız belli. Bunların hepsi hazır. Ama yapılan kontratlar çok ağır. 4 yıllık kontratlar var. Dolayısıyla orada bir disiplin getireceğiz. Oynayan kalacak, oynamayan gidecek" şeklinde konuştu.