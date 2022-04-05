Hatay'da gol sesi çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Öte yandan Hatayspor'da Medhi Boudjemaa uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı
Bu sonucun ardından Hatayspor 48, Adana Demirspor ise 49 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise kendi sahasında Altay'ı ağırlayacak.
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