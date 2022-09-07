Hatayspor, Ganalı futbolcu Christian Atsu'yu transfer etti!

Süper Lig ekibi Hatayspor, Ganalı futbolcu Christian Atsu'yu kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 00:00
Hatayspor, Ganalı futbolcu Christian Atsu'yu transfer etti!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Christian Atsu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza törenine kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Christian Atsu'ya 'Hoş geldin.' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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