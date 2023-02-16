Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat: ‘Volkan sahip çıktı’

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 07:00

Hatay depremlerde büyük hasar gördü. Şehrin futbol takımı Hatayspor da ligden çekildi.

Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Telefon hatlarında hâlâ süren sıkıntı nedeniyle konuşmamız sıklıkla kesildi.

Özat, “Enkazlarda çalışmalar devam etse de umutlar tükendi. İnsanlar yakınlarının naaşlarını bulmak için uğraşıyor. Şehir boşalıyor. Gıda ihtiyacı büyük ölçüde giderildi. Fakat çadıra, konteynere, tuvalete acil ihtiyaç var. Elektrik zaman zaman veriliyor. Depremden iki gün sonra herkes olayın vahim olduğunu farketti. Kahramanmaraş yıkım olarak hep önde geldi ama Antakyamız da Maraş kadar hasar gördü” dedi.

Mustafa Özat

"KIRK YILLIK HATAYLI GİBİ"

HATAYSPOR Teknik Direktörü Volkan Demirel, ilk günden bu yana insanlar için seferber oldu. Mustafa Özat, Demirel’in 40 yıllık Hataylı gibi davrandığını ve ona minnettar olduğunu belirtip, “Volkan Demirel şehre sahip çıktı. Gitti geldi, kulüpte yattı. Medyaya çıkmak istemediğinden geldiğinin bilinmemesini istedi. Kaleciliğini F.Bahçe’de ve Milli Takım’da kimse tartışamaz. Gördüm ki çok yürekli bir insanmış, iyi ki var, iyi ki bizimle beraber” diye konuştu.

"UNUTMAYACAĞIZ"

BORDO-Beyazlı kulübün yöneticisi Özat, Hatay’ın yer aldığı coğrafyanın tarih boyunca 13 büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatıp “Şimdi 14.’sünü yapmak için hazırlanacağız. TFF Başkanımıza, Kulüpler Birliği Başkanımıza, bütün kulüplere ilgilerinden dolayı minnettarım. Hepsinin üzerimizde büyük emekleri var, yanımızda olduklarını gösterdiler. Kardeşlik gücünü gördük. Hatay yapılan iyilikleri unutmaz” dedi. Mustafa Özat, Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan futbolcuları Christian Atsu ve sportif direktörleri Taner Savut için umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü belirtirken, çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.