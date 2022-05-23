Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi!

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:00

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza ve ekibine kariyerinde başarılar diliyor, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Genç teknik direktör, Süper Lig'deki Giresunspor karşılaşmasının ardından, görevden ayrılmak istediğini belirtip, şu sözleri kullanmıştı;

"Bugün asıl konu, burada iki senedir görev alıyorum. Başta Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum. Süper Lig'e ilk kez çıkan takımı bize emanet etti. Bu süreçte birlikte güzel hikayeler yazdık. Zor dönemlerde arkamızda durdu. Motivasyonumuzu bozacak yönetim tarzı hiç görmedik, bu konuda şanslıydık. Biz de ekibimle iki senenin, 1.5 senesini çok başarılı geçirdik. Son birkaç ayda inişler çıkışlar oldu. Ben, bugün veda etmek istiyorum. Başkanımla toplantı yapacağım, kendisinden müsaade isteyeceğim. Önümüzdeki yıl Hatayspor'da görev almayı düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın, biz bu şehri ve camiayı çok sevdik ama böyle bir karar verdim. İnşallah başkanım da destek verir bu kararıma."

Genç teknik direktör, bu sezon Hatayspor'un başında çıktığı 41 karşılaşmada 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti.