Hatayspor'dan Beşiktaş maçı için flaş karar!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş maçı öncesi farklı takım ürünleriyle gelen taraftarların maça alınmayacağını açıkladı.

Hatayspor'dan Beşiktaş maçı için flaş karar!
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 16:06

Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, farklı takımların forma ve ürünleriyle gelen taraftarların stada alınmayacağını açıkladı.

'GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLUŞTURMAK İÇİN...'

Hatayspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçında tribünlerde görsel şölen oluşturmak istediklerini bildirdi. Açıklamada, "Değerli Hatayspor taraftarı, maç günü tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak için sizlerden bir ricamız var. Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerimizde birlik ve bütünlüğümüzü korumak adına, yalnızca Hatayspor forması veya renkleriyle stadyumda bulunmanızı rica ediyoruz. Başka takım forması, arması veya renklerini taşıyan ürünlerle gelen taraftarların stadyuma alınmayacağını önemle hatırlatırız. Tribünlerde tam bir uyum ve takımımıza tam destek sağlayabilmek için bu kurala hassasiyet göstermenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.


Etiketler: #hatayspor #beşiktaş #süper lig

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