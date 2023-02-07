Hataysporlu Christian Atsu'dan iyi haber! Enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremden Hatay da etkilendi. Deprem sonrası bazı Hataysporlu futbolcular ve teknik heyetten isimler de enkaz altında kalmıştı. Enkazın altında kalan Ganalı futbolcu Christian Atsu'dan iyi haber geldi.
Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Ganalı futbolcuları Christian Atsu'nun enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu, kurtarıldı.
Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ganalı oyuncunun enkazdan sağ olarak kurtarıldığını kaydetti.
"Christian Atsu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında bulunuyor" diyen Özat, "Takım, Hatay'dan ayrılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, uçak konusunda gerekli ayarlamaları yapmış. Bütün takım, Volkan hocamızla birlikte tesislerde bulunuyor. Buradan Adana'ya geçecekler ve ardından da herkes gitmek istediği yere dağılacak" ifadelerini kullandı.
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