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Havvanur Kethüda Bulgaristan'da finale yükseldi!

Havvanur Kethüda Bulgaristan'da finale yükseldi!

23.09.2026 23:24:00
Güncellenme:
AA
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Havvanur Kethüda Bulgaristan'da finale yükseldi!

Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa Boks Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Polonyalı Elzbieta Wojcik'i nakavt ederek finale adını yazdırdı.
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havvanur Kethüda finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Polonyalı Elzbieta Wojcik ile karşılaştı.

Rakibine ilk raundu kaybeden Havvanur, ikinci rauntta Polonyalı boksörü nakavt ederek adını finale yazdırdı.

Havvanur, finalde 25 Eylül Cuma günü Rus Kseniia Olifirenko ile karşılaşacak.

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"ALTIN MADALYAYLA ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk kez şampiyonaya katıldığını belirten Havvanur, "Finale çıktım. Buraya kadar çok çalıştık. Çok heyecanlıyım. Allah'ın izniyle Rus rakibimi yenerek altın madalyayla ülkeme dönmek istiyorum. İlk kez bir Rusla dövüşeceğim. Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu göstereceğiz. Bizden iyisi yok, biz çok iyi çalıştık. Lakabım 'Türk tankı' olarak altın madalyayla ülkeme dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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