Hedef kanatta oynayacak futbolcu: ‘10 numara arıyoruz’

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Sarı-Lacivertli kulüp, Cabir Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre firmanın logosu, Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın yurt içi maçlarında formaların sağ kolunda yer alacak. Cihan Kamer, “Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışındayız” dedi.

Kamer, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Cihan Kamer, “Talisca’yı uğurlayacağız. Birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak uğurlayacağız. Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamamızı tamamlamış olacağız. Çağlar ile ayrılışımızın bir sebebi de Çağlar’ın sokulduğu psikolojik durum. Oosterwolde’nin transferi gerçekleşmedi. Onu da kadromuzda değerlendireceğiz” diye konuştu.

‘8 MİLYON ÖDEYECEĞİZ’

Kamer, “Satışlarla ve UEFA’dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos’u gönderiyoruz ama 8 milyon Avro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat’ı gönderdik ama 8 milyon Avro transfer taksidi var” dedi. Öte yandan sakatlığı nedeniyle Roma’ya transferi iptal olan Oosterwolde, sol bacak arka adalesinden ameliyat edildi. Hollandalı oyuncunun sahalara dönüşü kasım ayını bulacak.