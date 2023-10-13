Hırvat basınından mağlubiyete ağır tepki: 'Utanç verici'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:05

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı galibiyeti, Hırvat basınında geniş yer buldu.

Hırvat basını, eleme maçlarının en kötü futbolunu oynadıklarını belirterek mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu ve Milli Takımımızın maçı domine ederek galibiyeti hakettiğini sayfalarına taşıdı.

İşte Hırvat basınından yansıyanlar:

VECERNJI: "UTANÇ VERİCİ"

"Kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi! Sağlam bir oyunla ilk yarıyı önde kapatan Türkiye, Hırvatistan'a elemelerdeki ilk yenilgisini yaşattı.

Hırvatistan maçın başında çok kötü görüntü verdi. amaçsızca rakip kaleye gitmeye çalıştılar ama Türkler savunmamızı her bölgeden geçmeyi başardı. Kramaric ve Perisic'in eksikliği çok hissedildi."

HRT: "LIVAKOVIC'İN HATASI PAHALIYA MAL OLDU"

"Hırvatistan hak ettiği yenilgiyi aldı! Opus Arena'da tamamen dolu tribünlere oynanan maçta Hırvatistan'ın gruplardaki ilk yenilgisi ağır oldu.

Maça kötü başlayan Hırvatistan, ikinci yarıda daha iyiydi. Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi. Montella ilk maçında müthiş bir galibiyetle görevine başlamış oldu"

INDEX: "ELEMELERDEKİ EN KÖTÜ MAÇ"

"Livakovic'in feci hatası sonucu belirledi. Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic, maçın bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı!

Artık üç puan gerideyiz ve bir maç eksiğimiz var. Türkiye, ataklarıyla maçın başında kalemizi tehdit etmeye başladı. İkinci yarıda daha somut bir oyun izlememize rağmen gol gelmedi."

24 SATA: "TAKIM TANINMAZ HALDEYDİ"

"Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan Milli Takımın seviyesinin çok altında performans izledik. Takım ilk yarıda tanınmaz haldeydi, yedekler girince biraz toparlandılar ancak gol atmayı başaramadık"