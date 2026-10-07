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Hırvatistan 10 kişi kaldı: İspanya 4'te 4 yaptı!

Hırvatistan 10 kişi kaldı: İspanya 4'te 4 yaptı!

7.10.2026 00:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hırvatistan 10 kişi kaldı: İspanya 4'te 4 yaptı!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Poljud Stadyumu'nda karşılaştığı Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Ev sahibi Hırvatistan, 17. dakikada Ivan Perisic'in golüyle öne geçti. İspanya, 61. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağladı.

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HIRVATİSTAN 10 KİŞİ KALDI

Hırvatistan'da Perisic, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Merino, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak İspanya'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla dörtte dört yapan İspanya, puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında İspanya, Çekya deplasmanına gidecek; Hırvatistan ise İngiltere'ye konuk olacak.

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