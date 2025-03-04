Hırvatistan basını duyuru: Fenerbahçeli Dominik Livakovic'e soruşturma!
Hırvatistan basını, Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic hakkında soruşturma açıldığını yazdı.
2023 yılının yaz aylarında Fenerbahçe'ye transfer olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.
Yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe'de kaleyi takım arkadaşı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran deneyimli file bekçisine bir kötü haber de Hırvatistan'dan geldi.
TARİHİ SURLARA ZARAR VERDİ İDDİASI
Sözcü'nün Hırvatistan basınından Zadarnews.hr'den aktardığına göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı. Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic hakkında Zadar Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.
Hırvat basınına yansıyan haberlerde konuya ilişkin "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü" ifadeleri kullanıldı.
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