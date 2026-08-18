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Hırvatistan'ı deviren genç milliler çeyrek finalde!

Hırvatistan'ı deviren genç milliler çeyrek finalde!

18.08.2026 18:38:00
Güncellenme:
AA
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Hırvatistan'ı deviren genç milliler çeyrek finalde!

Türkiye, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaştığı Hırvatistan'ı 61-40 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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Türkiye, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Hırvatistan'ı 61-40 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Romanya'nın Mioveni kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 16-10 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, soyunma odasına da 37-20 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı bir ara 26 sayıya (48-22) kadar yükselten milliler, son çeyreğe 51-30 önde gitti.

Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, Hırvatistan'ı 21 sayı farkla 61-40 mağlup etti.

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RAKİP SLOVENYA

Ay-yıldızlı takımda Ezgi Ülker 19, Nisa Söylemez ise 16 sayı kaydetti.

Galibiyetin ardından salondaki az sayıda Türk taraftar, büyük coşku yaşadı. Türk basketbolseverler, Mioveni Spor Salonu'nda çalan Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla milli zaferi kutladı.

Genç milli takım, çeyrek finalde çarşamba günü TSİ 13.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #türkiye #basketbol #Hırvatistan

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