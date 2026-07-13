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Hırvatistan'ın yeni hocası Slaven Bilic oldu!

Hırvatistan'ın yeni hocası Slaven Bilic oldu!

13.07.2026 15:42:00
Güncellenme:
AA
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Hırvatistan'ın yeni hocası Slaven Bilic oldu!

Hırvatistan Futbol Federasyonu, milli takımın başına 57 yaşındaki Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in getirildiğini duyurdu.
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Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Slaven Bilic getirildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPMIŞTI

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh ekibini çalıştırmıştı.

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