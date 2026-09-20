Hoffenheim, Beşiktaş maçı öncesi kayıp

Bundesliga'nın 4. haftasında Paderborn ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.
Home Deluxe Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Paderborn, karşılaşmanın 29. dakikasında Santiago Castañeda'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Stefano Marino ise 42. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Paderborn'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
HOFFENHEIM FARKI 1'E İNDİRDİ
Hoffenheim, 50. dakikada Adam Daghim'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Ancak ev sahibi ekip 69. dakikada Steffen Tigges'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Paderborn sahadan 3-1 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KAYIP
Hoffenheim, bu sonuçla Bundesliga'da 4 hafta sonunda 3 puanda kaldı.
Alman ekibi, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise deplasmanda OFI'ye 2-0 mağlup olmuştu.
Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim'de Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise ilk hafta mücadelesinde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti.