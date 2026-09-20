Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hoffenheim, Beşiktaş maçı öncesi kayıp

Hoffenheim, Beşiktaş maçı öncesi kayıp

20.09.2026 22:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hoffenheim, Beşiktaş maçı öncesi kayıp

Hoffenheim, Bundesliga'nın 4. haftasında sahasında Paderborn'a 3-1 mağlup oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bundesliga'nın 4. haftasında Paderborn ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Home Deluxe Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Paderborn, karşılaşmanın 29. dakikasında Santiago Castañeda'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Stefano Marino ise 42. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Paderborn'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

HOFFENHEIM FARKI 1'E İNDİRDİ

Hoffenheim, 50. dakikada Adam Daghim'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Ancak ev sahibi ekip 69. dakikada Steffen Tigges'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Paderborn sahadan 3-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KAYIP

Hoffenheim, bu sonuçla Bundesliga'da 4 hafta sonunda 3 puanda kaldı.

Alman ekibi, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise deplasmanda OFI'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim'de Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise ilk hafta mücadelesinde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti.

İlgili Konular: #Bundesliga #Hoffenheim #Paderborn 07

İlgili Haberler

İsmail Kartal'dan Marco Asensio yanıtı: Eyüpspor maçında neden oynamadığını açıkladı
İsmail Kartal'dan Marco Asensio yanıtı: Eyüpspor maçında neden oynamadığını açıkladı Marco Asensio, Eyüpspor karşılaşmasıyla kadroya geri döndü. Asensio karşılaşmada süre almazken İsmail Kartal, maçın ardından yıldız futbolcunun son durumunu paylaştı.
Göztepe, bir puanı 90+3'te kurtardı
Göztepe, bir puanı 90+3'te kurtardı Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında 90+3'te bulduğu penaltı golüyle 2-2'yi buldu. İzmir temsilcisi, 6. hafta sonunda galibiyet hasretini sürdürerek 3 puanla 17. sırada kaldı.
Zeki Çelik asist yaptı: Juventus kendi sahasında kazandı!
Zeki Çelik asist yaptı: Juventus kendi sahasında kazandı! Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.