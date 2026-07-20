Hollanda'dan Dusan Tadic iddialarına yanıt: 'Mali açıdan mümkün değil ancak...'

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, transferi gündeme gelen Dusan Tadic ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınından Voetbalzone, NEC Nijmegen'in, Al-Wahda'dan ayrılan Tadic ile görüştüğünü ve Tadic'in transferinin yakın olduğunu duyurmuştu.

"MALİ AÇIDAN MÜMKÜN DEĞİL"

Bu iddialara cevap veren kulübün sportif direktörü Carlos Aalbers, maliyet nedeniyle 37 yaşındaki futbolcunun transferinin şu anda mümkün olmadığını dile getirdi.

Carlos Aalbers, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir. Şu anda her gün bu konuyla ilgilenmiyorum" sözlerini sarf etti.

109 MAÇTA 64 GOLE KATKI

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta süre buldu ve 29 gol ve 35 asistlik performans ortaya koydu.