Hollanda deplasmanda Mexx Meerdink'in golleriyle güldü!

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf, rakibini 2-1 mağlup eden Hollanda oldu.

MEERDINK'TEN 2 GOL

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan ve 69. dakikada Mexx Meerdink kaydetti. Sırbistan'ın 46. dakikada Luka Jovic ile bulduğu gol ise mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla Hollanda puanını 4'e yükseltirken, ikinci maçında ikinci yenilgisini alan Sırbistan puanla tanışamadı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'deki üçüncü maçında 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün ve aynı saatte Almanya'ya konuk olacak.