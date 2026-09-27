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Hollanda deplasmanda Mexx Meerdink'in golleriyle güldü!

Hollanda deplasmanda Mexx Meerdink'in golleriyle güldü!

27.09.2026 22:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hollanda deplasmanda Mexx Meerdink'in golleriyle güldü!

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.
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UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf, rakibini 2-1 mağlup eden Hollanda oldu.

MEERDINK'TEN 2 GOL

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan ve 69. dakikada Mexx Meerdink kaydetti. Sırbistan'ın 46. dakikada Luka Jovic ile bulduğu gol ise mağlubiyete engel olamadı.

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Bu sonuçla Hollanda puanını 4'e yükseltirken, ikinci maçında ikinci yenilgisini alan Sırbistan puanla tanışamadı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'deki üçüncü maçında 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün ve aynı saatte Almanya'ya konuk olacak.

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