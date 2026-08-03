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Hollanda Ligi'nden Çorum FK'ye transfer!

Hollanda Ligi'nden Çorum FK'ye transfer!

3.08.2026 23:30:00
Güncellenme:
AA
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Hollanda Ligi'nden Çorum FK'ye transfer!

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulübü AZ Alkmaar forması giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Alexandre Penetra'yı renklerine bağladı.
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Arca Çorum FK, Portekizli futbolcu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin Hollanda 1. Lig ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer edildiği belirtildi.

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Penetra'nın Benfica Seixal Akademisinde yetiştiği aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Famalicao ve AZ Alkmaar formaları giyen Penetra, Portekiz'in 15, 16, 18 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giymiş, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştur. Penetra, geçen sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası sevinci yaşamıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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