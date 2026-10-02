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Hollanda, Yunanistan deplasmanında puanı son anda kurtardı!

Hollanda, Yunanistan deplasmanında puanı son anda kurtardı!

2.10.2026 00:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hollanda, Yunanistan deplasmanında puanı son anda kurtardı!

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 3. haftasında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Yunanistan, ilk yarıda bulduğu iki golle üstünlüğü ele geçirirken Hollanda ikinci yarıda yaptığı geri dönüşle skoru eşitledi.

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YUNANİSTAN ÖNE GEÇTİ

23. dakikada Georgios Masouras'ın kafayla verdiği pasın ardından ceza sahasının kenarından vuruşunu yapan Fotis Ioannidis, topu ağlara göndererek Yunanistan'ı 1-0 öne geçirdi.

45+2. dakikada bu kez Ioannidis'in pasında Georgios Masouras sahneye çıktı. Masouras'ın kalenin soluna yaptığı vuruşla Yunanistan farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

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HOLLANDA GERİ DÖNDÜ

59. dakikada Joey Veerman'ın kullandığı köşe vuruşunda Virgil van Dijk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Hollanda aradığı beraberlik golünü 89. dakikada buldu. Ceza sahasında topu önünde bulan Tijjani Reijnders, vole vuruşuyla fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Yunanistan ile Hollanda sahadan birer puanla ayrıldı.

İlgili Konular: #Yunanistan #Uluslar Ligi #Hollanda

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