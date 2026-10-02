Hollanda, Yunanistan deplasmanında puanı son anda kurtardı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 3. haftasında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Yunanistan, ilk yarıda bulduğu iki golle üstünlüğü ele geçirirken Hollanda ikinci yarıda yaptığı geri dönüşle skoru eşitledi.

YUNANİSTAN ÖNE GEÇTİ

23. dakikada Georgios Masouras'ın kafayla verdiği pasın ardından ceza sahasının kenarından vuruşunu yapan Fotis Ioannidis, topu ağlara göndererek Yunanistan'ı 1-0 öne geçirdi.

45+2. dakikada bu kez Ioannidis'in pasında Georgios Masouras sahneye çıktı. Masouras'ın kalenin soluna yaptığı vuruşla Yunanistan farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

HOLLANDA GERİ DÖNDÜ

59. dakikada Joey Veerman'ın kullandığı köşe vuruşunda Virgil van Dijk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Hollanda aradığı beraberlik golünü 89. dakikada buldu. Ceza sahasında topu önünde bulan Tijjani Reijnders, vole vuruşuyla fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Yunanistan ile Hollanda sahadan birer puanla ayrıldı.