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Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

6.08.2026 09:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, David Horejs'in çalıştırdığı Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

FINEP Arena'da oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Mircea Fesnic'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus ve tv100 kanalından yayımlanacak.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TROSSARD LİSTEYE EKLENDİ

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leandro Trossard, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından UEFA kadrosuna dahil edildi.

Leandro Trossard, Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde Hradec Kralove maçlarında forma giyebilecek.

Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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