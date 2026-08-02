Hradec Kralove - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde UEFA, gelecek hafta oynanacak ilk maçta görev alacak hakemleri açıkladı. UEFA'da yer alan bilgilere göre Hradec Kralove-Beşiktaş maçını Horatiu Feşnic yönetecek.

Feșnic'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Alexandru Cerei ve Alexandru Mihai Voda üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Florin Andrei görev alacak. Mücadelede VAR hakemi Ovidiu Hategan, AVAR ise Iulian Dima olacak.

HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'ye konuk olacağı ilk maç 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'da, rövanş ise 13 Ağustos'a İstanbul'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak.