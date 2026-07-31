Hradec Kralove cephesinden Beşiktaş eşleşmesi için ilk açıklama

Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Beşiktaş, Çekya takımı Hradec Kralove ile eşleşti. Tromsö'yü 1-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Çek temsilcisinin teknik direktörü David Horejs, Norveç takımıyla oynadıkları rövanş maçının ardından Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

“TROSSARD'I ALDILAR, BU MAÇ BİZE ÖDÜL OLACAK”

Horejs, Çek basınında yer alan açıklamasında siyah beyazlıların dünyanın en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah'ı neredeyse transfer edeceğinin hatırlatılması üzerine "Zaten var olanlarla yetiniyorlar, değil mi? Arsenal ile şampiyonluk kazanan Trossard'ı aldılar. Bu maç hepimiz için bir ödül olacak, bunu hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“TROMSÖ'YÜ YENDİK, BEŞİKTAŞ DA HRADEC'E GELECEK”

Göreve başladığında küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında olan bir takım aldığını belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Şimdi ise Tromsö'yü yendik, Beşiktaş da Hradec'e gelecek. Kendimize inandım, maça bir ayrıcalıkmış gibi girdik. Çocuklardan muazzam bir cesaret ve istek gördüm" dedi.

David Horejs, yoğun maç takvimi hakkında endişe duyup duymadığının sorulması üzerine "Elbette endişeliyim. Yorgunluk artacak ama öte yandan galibiyetlerden sonra daha iyi toparlanıyoruz. Her halükarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalıyız" yanıtını verdi.

“ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE DAHA YÜKSEK BİR SEVİYE VAR”

Öte yandan Hradec Kralove'nin santrforu Ondrej Mihalik de Beşiktaş ile eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tromsö'yü elemelerinin ardından lige odaklanmaları gerektiğini belirten Mihalik "Pazar günü Bohemians'a karşı zorlu bir maç olacak ve ardından Beşiktaş ile harika bir çift maçımız var" dedi.

Beşiktaş ile oynayacak olmalarının kendileri için Tromsö'den daha yüksek bir seviye olduğunun altını çizen 29 yaşındaki golcü "Hayalini kurduğumuz ve çok çalıştığımız yere ulaştık. Bunu hak ettik. Tromsö bile bizim hafife alınacak bir takım olmadığımızı ve en iyilerle rekabet edebileceğimizi gördü. Şimdi önümüzde daha da yüksek bir seviye var" ifadelerini kullandı.

“ORASI CEHENNEM GİBİ OLACAK”

Mihalik, Beşiktaş'ta vatandaşı Vaclav Cerny'nin de forma giydiğinin hatırlatılması üzerine "Cerny orada tek yıldız değil ama maçı ve onu dört gözle bekliyorum. Milli takımdan birbirimizi tanıyoruz. Karşılaşmamızı merak ediyorum. Orası cehennem gibi olacak, neler olacağını göreceğiz. Belki ondan bir forma isterim (gülerek). Bunu dört gözle bekliyorum ama içeriden bilgi almaya çalışmayacağım. Soyunma odasında yaşananlar orada kalır. Birbirimize biraz takılabiliriz ama öyle abartılı bir şey olmaz" yanıtını verdi.

“ONLAR BİR TÜRK DEVİ”

Çek futbolcu "Beşiktaş'ın Salah'ı transfer edememesine üzülüyor musunuz?" sorusunu ise "Bunun fazla iddialı bir hamle olup olmayacağını bilemiyorum. Göreceğiz; belki başka birini getirirler. Trossard'ı Arsenal'den aldılar, yani zaten önemli bir transfere imza attılar. Yıldızlarla dolu bir kadroları var; onlar bir Türk devi. Zorlu bir maç olacak ama havlu atmamız ya da endişelenmemiz için hiçbir neden yok. Sahaya çıkıp onlara karşı mücadelemizi vereceğiz" diyerek yanıtladı.