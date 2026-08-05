Hradec Kralove maçı öncesi Beşiktaş'a Leandro Trossard müjdesi!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi yaşandı.
UEFA LİSTESİNE EKLENDİ
Siyah-beyazlılarda, lisans işlemleri tamamlanan Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın ismi UEFA'ya bildirildi.
Leandro Trossard, Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde Hradec Kralove maçlarında forma giyebilecek.
Trossard'ın eklenmesi ile birlikte siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun belirlediği Hradec Kralove kafilesinde şu isimler yer aldı:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy, Leandro Trossard."