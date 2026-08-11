Hradec Kralove'yi elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, 1-0'ın rövanşında Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Siyah-beyazlıların turu atlaması durumunda play-off turundaki muhtemel rakibi de netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kauno Zalgiris, 5-0 kaybettiği maçın rövanşında Dinamo Zagreb'e 2-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Litvanya temsilcisi, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ
Kauno Zalgiris, play-off'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde play-off turundaki ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'ye elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.