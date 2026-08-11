Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hradec Kralove'yi elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

Hradec Kralove'yi elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

11.08.2026 22:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hradec Kralove'yi elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ın play-off turuna yükselmesi halinde eşleşeceği rakibi belli oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, 1-0'ın rövanşında Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Siyah-beyazlıların turu atlaması durumunda play-off turundaki muhtemel rakibi de netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kauno Zalgiris, 5-0 kaybettiği maçın rövanşında Dinamo Zagreb'e 2-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Litvanya temsilcisi, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

Image

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Kauno Zalgiris, play-off'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde play-off turundaki ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'ye elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Zalgiris Kaunas

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt!
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Leao, hakkındaki transfer iddiaları üzerine bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş için Dusan Vlahovic transferinde mutlu son! Anlaşma sağlandı iddiası...
Beşiktaş için Dusan Vlahovic transferinde mutlu son! Anlaşma sağlandı iddiası... Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tepkisine yanıt!
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tepkisine yanıt! Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ile ilgili oluşan tepki üzerine açıklamalarda bulundu.