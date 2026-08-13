Hradec Kralove'yi tek golle mağlup etti: Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off biletini kaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaştı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Beşiktaş 1-0 kazandı. Deplasmanda oynadığı maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplam 2-0'lık üstünlükle adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

İlk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, Çekya ekibine toplam 2-0'lık üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

RAKİP KAUNO ZALGIRIS

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.

TROSSARD İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

İlk maçın kadrosunda yer almayan Belçikalı yıldız, rövanş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Trossard, 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna girerken, siyah-beyazlı taraftarlar yeni transferlerini coşkuyla karşıladı.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove

86' İlhan Fakılı oyundan çıktı, yerine Rashica dahil oldu.

81' Emirhan Topçu, Umar’a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

74' Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik: Tiago Djalo oyundan çıktı, Agbadou oyuna dahil oldu.

74' Hradec Kralove’de iki değişiklik birden: Vlkanova’nın yerine Van Buren, Trubac’ın yerine ise Dancak oyuna girdi.

66' Beşiktaş’ta iki değişiklik birden! Olaitan’ın yerine Ndidi, Cerny’nin yerine ise Trossard oyuna girdi. Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı.

64' Hradec Kralove’de oyuncu değişikliği: Sloncik oyundan çıktı, Abdullah Umar oyuna dahil oldu.

40' GOL | Olaitan’ın nefis ara pasında Cerny savunma arkasına harika koştu ve topu ağlara gönderdi.

26' DİREK! Sağ kanatta topla buluşan Cerny, hemen solundaki Orkun'u gördü. Orkun'un sol ayağıyla yaptığı ayak içi vuruş, direkten oyun alanına döndü.

4' Hradec Kralove'nin sol kanattan gelişen hücumunda içeri çevrilen top Djalo'dan sekti ve top Darida'nın önünde kaldı. Darida'nın şutu yan filelerde kaldı.

1' Beşiktaş, ilk dakikada gole yaklaştı! Gelişen hızlı hücumda Murillo, sağ kanattan içeri ortaladı. Arka direkte İlhan Fakılı'nın dokunuşu dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.