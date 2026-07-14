Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: '5 yılda 120 milyon sterlin harcadım'

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, BBC Radio Humberside'a verdiği röportajda transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulübün 55 milyon sterlinlik kredi kullanmasına ilişkin konuşan Ilıcalı, Premier Lig gelirlerinin tek seferde ödenmediğini belirterek, "Para uzun bir döneme yayılarak taksitler halinde geliyor. Bizim ise iyi transferler yapmak için paraya şimdi ihtiyacımız var. Önemli oyuncularla görüşeceğiz ve kısa süre içinde büyük paralar harcamamız gerekecek. Beklemek yerine parayı şimdi alıp kullanacağız" dedi.

"5 YILDA 120 MİLYON STERLİN HARCADIM"

Hull City'ye yaptığı yatırımlara da değinen Ilıcalı, "Yaklaşık 5 yılda kulüp için 120 milyon sterlin harcadım. Premier Lig'e çıkamasaydık 20 milyon daha, sonra 20 milyon daha harcardım. Çünkü bu takımı sıradan bir takım haline getirmek istemedim. Para benim için başarıya ulaşmak için kullanılan bir araç" diye konuştu.

Sportif direktör Jared Dublin'in ayrılığı hakkında bilgi veren Ilıcalı, "Kendisi kulübün başarısında önemli pay sahibi oldu. Ona teşekkür ediyorum. Ancak futbol profesyonel bir iş. Gelecek sezon için anlaşamadık. Onun isteklerine saygı duyuyorum fakat benim önceliğim her zaman Hull City'nin çıkarları" dedi.

"12-13 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Ilıcalı, yaz döneminde kadroya 12-13 oyuncu katılabileceğini belirterek, "10, 15, belki 20 milyon sterlinlik oyuncular transfer edeceğiz. Yanlış oyuncu alma şansımız yok. Bu nedenle acele ediyoruz ancak hata yapacak kadar da acele etmiyoruz. İki veya üç oyuncu çok kısa süre içinde gelebilir. Toplamda ise 12-13 transfere kadar çıkabiliriz" dedi.

Oscar Zambrano'nun takıma döneceğini açıklayan Ilıcalı, "Zambrano özel bir oyuncu. Onun geri dönecek olmasından mutluyuz" diye konuştu.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Basında yer alan transfer iddialarının büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ilıcalı, "Ortada dolaşan isimlerin yüzde 90'ı maalesef yanlış. Şu anda Türkiye liginden aktif olarak ilgilendiğimiz bir oyuncu yok. Ancak Türkiye dışında oynayan, çok genç ve saf yetenek olan bir Türk oyuncuyu getirmek en büyük hayallerimden biri. Oyuncuyla konuştum, ben etkilendim, onun da etkilendiğini düşünüyorum" dedi.

Elliot Stroud transferiyle ilgili konuşan Ilıcalı, "Transfer bitmedi ancak iyi bir konumdayız. Oyuncuyu seviyoruz ve kulübüne saygı duyuyoruz. Kulübünü ikna edebilirsek bu transferi gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE ÇOK SAYIDA SEÇENEĞİMİZ VAR"

Toni Fruk, Rokas Pukstas ve Marco Pasalic'in durumuna da değinen Ilıcalı, "Bunlar şu anda gerçekleştirdiğimiz transferler değil. Masada bulunan isimlerden bazıları. Çok sayıda seçeneğimiz var ve doğru zamanda doğru kararı vermemiz gerekiyor" dedi.

Hazırlık kampı öncesindeki transfer sayısıyla ilgili Ilıcalı, "Bu hafta sıfır transfer de olabilir, bir veya iki transfer de olabilir. İkiden fazlası olmaz. Oscar Zambrano'yu da dahil edersek sayı iki veya üçe çıkabilir" diye konuştu.

"BİR İYİ KALECİ DAHA TRANSFER EDECEĞİZ"

Kaleci transferi konusunda ise Ilıcalı, "İki çok iyi kalecimizin olmasını istiyoruz. Bir sakatlık bütün planları bozabilir. Jack Butland'ın ardından bir iyi kaleci daha transfer edeceğiz. Bu konuda şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.