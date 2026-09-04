Hull City'de Sergej Jakirovic'ten 2 yıllık imza

Premier Lig'de sezona harika bir başlangıç yapan ve iki maçından da galibiyetle ayrılan Hull City'de teknik direktör Sergej Jakirovic'in sözleşmesi yenilendi.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Jakirovic'in kontratı 2028'e kadar uzatıldı. anlaşmada 1 yıllık uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Hull City'nin açıklamasında, "Hull City, Sergej Jakirovic'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıklamaktan mutluluk duyuyor. Yeni sözleşme 2028'e kadar geçerli olacak ve bir yıllık uzatma seçeneceği de yer alacak" denildi.

HULL CITY'YI PREMIER LİG'E TAŞIDI

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, geçen sezon Championship'te play-off'a kalmış ve finali kazanıp Premier Lig'e geri dönmüştü.

Premier Lig'e döndüğü sezonun açılış maçında Manchester United'ı yenen Hull City, sonrasında Coventry City'yi deplasmanda yenmişti.

Hull City, İngiltere Lig Kupası'nda ise Stoke City'yi penaltılarda mağlup ederek 3. tura yükseldi. Jakirovic yönetiminde Hull City 55 maça çıkarken 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 17 yenilgi elde etti.