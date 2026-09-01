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Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı
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Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

1.09.2026 12:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Abdülkadir Ömür'ü kadroda düşünmediği ve bir Süper Lig ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, ligde 2'de 2 yaparak sansasyonel bir başlangıç yaptı. İngiliz takımında, transfer döneminin bitmesine saatler kala kadroya yapılacak takviyeler konusunda çalışmalar sürerken, ayrılacak futbolcular hakkında da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Takımdan ayrılması beklenen oyuncular arasında Abdülkadir Ömür'ün de olduğu öne sürüldü. Manchester United ve Coventry City'ye karşı oynanan maçlarda kadroya alınmayan 27 yaşındaki oyuncu, Hull ile Şubat 2024'te sözleşme imzalamıştı.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Son 1.5 yılını Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Abdülkadir'in bu sezon da kadroda düşünülmediği iddia edildi.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Hull Live'ın haberine göre; son 1.5 sezonunu Türkiye'de kiralık olarak geçiren Abdülkadir Ömür'ün yine benzer bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Haberde, Abdülkadir'e Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un ilgisi olduğu belirtildi.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 25 kişilik bir liste vermek zorunda olduklarını ve yeni transferlere yer açmaları gerektiğini belirterek, bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarının sinyallerini verdi.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Jakirovic "Bana göre oyuncular için en kötü senaryo, kadroda kayıtlı olmadan kadro dışında kalmalarıdır. Çünkü o zaman ne olacak? Ölü bir oyuncu olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

Bosna Hersekli teknik adam, başka oyuncuların ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna teknik direktör, "Her şey mümkün. Birileri bir teklifte bulunursa değerlendiririz" yanıtını verdi.

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