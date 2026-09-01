Hull City'den Abdülkadir Ömür kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, ligde 2'de 2 yaparak sansasyonel bir başlangıç yaptı. İngiliz takımında, transfer döneminin bitmesine saatler kala kadroya yapılacak takviyeler konusunda çalışmalar sürerken, ayrılacak futbolcular hakkında da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Takımdan ayrılması beklenen oyuncular arasında Abdülkadir Ömür'ün de olduğu öne sürüldü. Manchester United ve Coventry City'ye karşı oynanan maçlarda kadroya alınmayan 27 yaşındaki oyuncu, Hull ile Şubat 2024'te sözleşme imzalamıştı.

Son 1.5 yılını Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Abdülkadir'in bu sezon da kadroda düşünülmediği iddia edildi.

Hull Live'ın haberine göre; son 1.5 sezonunu Türkiye'de kiralık olarak geçiren Abdülkadir Ömür'ün yine benzer bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haberde, Abdülkadir'e Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un ilgisi olduğu belirtildi.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 25 kişilik bir liste vermek zorunda olduklarını ve yeni transferlere yer açmaları gerektiğini belirterek, bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarının sinyallerini verdi.

Jakirovic "Bana göre oyuncular için en kötü senaryo, kadroda kayıtlı olmadan kadro dışında kalmalarıdır. Çünkü o zaman ne olacak? Ölü bir oyuncu olacaksınız" ifadelerini kullandı.