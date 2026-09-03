Hull City'den altı futbolcusuna yeni sözleşme!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de imzalar devam ediyor.

Premier Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapan ve 18 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Hull City, bu kez iç transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Hull City, takımın golcüsü Oli McBurnie dahil 6 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz ekipte atılan yeni imzalar şu şekilde:

Matt Crooks: 2+1 yıl

John Egan: 2+1 yıl

Muhammed Belloumi: 3+1 yıl

Charlie Hughes: 3+1 yıl

Oli McBurnie: 3+1 yıl

Regan Slater: 3+1 yıl

SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA

Premier Lig'e 2 maçta 2 galibiyet ve 6 puanla başlayan Hull City, 3. hafta maçında cumartesi günü sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.