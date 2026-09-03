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Hull City'den altı futbolcusuna yeni sözleşme!

Hull City'den altı futbolcusuna yeni sözleşme!

3.09.2026 21:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hull City'den altı futbolcusuna yeni sözleşme!

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, altı futbolcusu ile yeni sözleşme imzaladı.
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de imzalar devam ediyor.

Premier Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapan ve 18 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Hull City, bu kez iç transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Hull City, takımın golcüsü Oli McBurnie dahil 6 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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İngiliz ekipte atılan yeni imzalar şu şekilde:

Matt Crooks: 2+1 yıl

John Egan: 2+1 yıl

Muhammed Belloumi: 3+1 yıl

Charlie Hughes: 3+1 yıl

Oli McBurnie: 3+1 yıl

Regan Slater: 3+1 yıl

SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA

Premier Lig'e 2 maçta 2 galibiyet ve 6 puanla başlayan Hull City, 3. hafta maçında cumartesi günü sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

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