Hull City'den altı futbolcusuna yeni sözleşme!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de imzalar devam ediyor.
Premier Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapan ve 18 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Hull City, bu kez iç transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Hull City, takımın golcüsü Oli McBurnie dahil 6 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz ekipte atılan yeni imzalar şu şekilde:
Matt Crooks: 2+1 yıl
John Egan: 2+1 yıl
Muhammed Belloumi: 3+1 yıl
Charlie Hughes: 3+1 yıl
Oli McBurnie: 3+1 yıl
Regan Slater: 3+1 yıl
SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA
Premier Lig'e 2 maçta 2 galibiyet ve 6 puanla başlayan Hull City, 3. hafta maçında cumartesi günü sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.