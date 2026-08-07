Hull City'den orta sahaya takviye

İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, Norveç ekibi Tromso'da forma giyen Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna kattı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hull City'den yapılan açıklamada, "Hull City, Tromso'dan Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 20 yaşındaki oyuncu, 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

TROMSO'DA 105 MAÇA ÇIKTI

Tromso'ya 6 yaşında katılan Jens Hjerto-Dahl, kulüp formasıyla 105 karşılaşmada görev aldı.

Genç orta saha oyuncusu, bu maçlarda 19 gol kaydetti.